Cristiano Ronaldo cerca personale: ecco i requisiti e lo stipendio

Senza alcuna ombra di dubbio Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più amati e popolari nel mondo del calcio. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’uomo starebbe cercando personale da inserire nella sua villa in Portogallo. Scopriamo insieme quali sono i requisiti e a quanto ammonta lo stipendio.

Se il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr dovesse avere esito positivo, lo stipendio del celebre calciatore ammonterebbe a 200 milioni l’anno. Nel corso dell’ultimo periodo, il marito di Georgina Rodriguez è stato impegnato in affari molto importanti. Infatti, sembra che abbia acquistato la villa più lussuosa del Portogallo.

La nuova casa di Cristiano e Georgina non è ancora completata ma la coppia si sta impegnando a curare tutto nei minimi dettagli. Tuttavia, occuparsi della dimora significherà fare uno sforzo enorme ed è proprio per questo motivo che il calciatore è in cerca di personale che possa svolgere diverse attività all’interno della propria dimora.

Si vocifera che l’uomo abbia intenzione di offrire lavoro a ben quattro dipendenti. Per quanto riguarda riguarda i requisiti, chiunque voglia candidarsi per ottenere i posto dovrà svolgere l’attività di maggiordomo e di cuoco. I dipendenti che lavoreranno nella villa in Portogallo di Ronaldo verranno pagati con 6 mila euro al mese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La villa super lussuosa di Cristiano Ronaldo

La villa super lussuoso di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si trova in Portogallo. La cifra della dimora ammonta intorno ai 10 milioni di euro. Tuttavia, una volta che la costruzione sarà completata in modo definitivo, raggiungerà i 20 milioni di euro. L’abitazione si sviluppa su 2.720 metri quadrati ed è suddivisa in tre piani. All’interno possiamo trovare una palestra, una piscina, un campo da tennis e un garage per le sue 20 automobili.