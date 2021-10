Il campionissimo Cristiano Ronaldo, che certamente non ha bisogno di grosse presentazioni, ha da poche ore annunciato al mondo una lieta novità che presto arriverà nella sua vita e in quella della sua compagna Georgina Rodriguez. In realtà le novità saranno due, visto che la modella argentina è in dolce attesa di due gemellini.

Credit: cristiano – Instagram

Il nome di Ronaldo passeggia spesso e volentieri su tutti i giornali. Il grandissimo calciatore, che nell’estate scorsa è andato via dalla Juventus per tornare al Manchester United, viene spesso nominato non solo per i suoi innumerevoli e indiscussi successi sul campo, ma anche per la sua vita privata.

Nelle ultime ore, un quotidiano spagnolo, “Hola“, aveva lanciato uno scoop riguardante una presunta gravidanza di Georgina. Qualche ora più tardi è arrivata la conferma direttamente dai diretti interessati.

Georgina e Cristiano hanno infatti pubblicato delle bellissime foto sui loro account Instagram, nelle quali spiccano delle ecografie. Ecografie che mostrano due gemelli.

Queste le parole del calciatore portoghese:

Felice di annunciare che aspettiamo due gemelli👶🏻👶🏻. I nostri cuori sono pieni di amore e non vediamo l’ora di incontrarvi ❤️🏠

La numerosa famiglia di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, oltre che un calciatore leggendario, negli anni è diventato anche un imprenditore di grande successo e un padre amorevole. Per capirlo, basta fare un giro sul suo profilo social, dove spesso e volentieri compaiono foto e video della sua amorevole e numerosa famiglia.

Ronaldo è diventato papà per la prima volta nel 2010, con la nascita dell’ormai undicenne Cristiano Junior. Ronaldo ha dichiarato più volte di avere la piena custodia del ragazzo a seguito di un accordo con la madre naturale.

Nel giugno del 2017 sono arrivati poi i piccoli Eva e Mateo, due gemellini nati da una gravidanza surrogata.

Quasi contemporaneamente, nel novembre del 2017, è arrivata anche la piccola Alana Martina, nata dall’amore proprio con Georgina Rodriguez.

I due bambini che presto arriveranno, dunque, saranno il quinto e il sesto figlio di Ronaldo. Naturalmente è troppo presto per conoscere il genere dei bebè e i nomi che avranno. Ciò che è certo, è che nessuna notizia avrebbe potuto rendere più felice Cristiano e Georgina.