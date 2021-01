Georgina Rodriguez eclissa Ronaldo, il retroscena che pochi conoscono sul look della moglie di CR7

Georgina Rodriguez mette in ombra Cristiano Ronaldo con il suo look

Quando sei la compagna di una superstar globale quale Cristiano Ronaldo, allora ti tocca spesso passare in secondo piano. Ma non stavolta. Perché Georgina Rodriguez ha rubato la scena al campione lusitano della Juventus, presentandosi in gran tiro alla cerimonia dei Globe Soccer Awards, evento che negli Emirati Arabi, più esattamente a Dubai, ha eletto CR7 come giocatore del secolo.

Georgina Rodriguez: ben più di una comparsa

La modella e influencer spagnola portava un fantastico abito rosso, che ne poneva in risalto la prorompente fisicità con il decolleté in bella mostra e uno spacco vertiginoso in grado di richiamare l’attenzione dei fotografi. In teoria, avrebbe dovuto solamente recitare un ruolo di comparsa e invece la wag ha brillato nella serata.

Innovazione appena approvata in Portogallo

Credit: Juventus

Per la bellezza senz’altro, ma anche per via di una scelta negli accessori indossati. Un dettaglio davvero particolare del look di Georgina Rodriguez ha acceso la curiosità e i dibattiti, vale a dire la mascherina.

La ragazza iberica indossava, infatti, una mascherina MOxAd, che, secondo quanto asseriscono i produttori, sarebbe in grado di neutralizzare il Covid-19. È progettata da una ditta portoghese ed ha ottenuto l’approvazione dell’iMM, l’Istituto di medicina molecolare João Lobo Antunes.

Le proprietà speciali

Ma cosa rende così speciale la mascherina in questione? Le tecniche innovative mediante cui l’hanno realizzata. Ciò che la distingue dagli altri articoli presenti in commercio è la sua traspirabilità e la sua ritenzione batterica straordinaria, pari al 90,2 per cento. E non finisce qui. Difatti, è pure resistente a 50 lavaggi a 60 gradi e, per via della tecnologia Ad-tech, ha un trattamento idrofobico che impedisce la fissazione nel tessuto di goccioline contaminate.

Georgina Rodriguez anticipa l’evoluzione?

Il modello immesso in vendita sarà disponibile in Italia? La casa responsabile punterà alla diffusione su larga scala? Finalmente esiste un vaccino, ma la soluzione potrebbe comunque rivelarsi una valida misura temporanea contro il virus, che ha irrimediabilmente colpito l’umanità intera.