Cristiano Ronaldo è gay? Ecco cosa spunta su un suo presunto flirt

È uno dei calciatori più famosi al mondo: ma è anche papà e marito. Cristiano Ronaldo nasconde qualcosa? Questo periodo sono irrefrenabili le voci sul suo conto, in particolare con un suo presunto flirt di sesso maschile.

Si tratterebbe di Badr Hart, un pugile olandese dalle origini marocchine. Negli anni al calciatore della Juventus sono stati attribuiti un’infinità di flirt con modelle famosissime, ma anche con atroci e tante bellissime belle donne.

Le voci sul suo conto girano già dal lontano 2015, al tempo fu il giornale gay.it a riportare che il calciatore avrebbe passato una notte folle con il pugile. Sulle pagine della rivista si poteva leggere:

Cristiano Ronaldo avrebbe organizzato di passare il capodanno insieme al suo presunto compagno, Badr Hari, il pugile con cui un mese fa è emerso che avrebbe una relazione amorosa. La rivelazione viene dai soliti tabloid inglesi bene informati ed in questo caso dal Sun.

Ora, a lanciare di nuovo la bomba e a spolverare vecchie voci è il direttore di Novella 2000. Roberto Alessi, sulle pagine di Libero ha raccontato una verità secondo lui molto nota proprio negli ambienti torinesi:

Pure Cristiano Ronaldo lo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai. Ora c’è un tizio assatanato che racconta da Torino che il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un amante (scritto senza apostrofo, un uomo), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa.

Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso Mayorga 2.la vendetta?”