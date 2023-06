Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, spunta un contratto milionario: cosa prevede

Nel corso delle ultime ore i nomi di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la coppia abbia firmato una sorta di contratto pre-matrimoniale milionario: scopriamo insieme tutti i dettagli di questo gossip.

Da anni ormai Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez fanno coppia fissa. Nonostante non siano ancora sposati, in questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il fatto che l’ex calciatore e la sua compagna hanno deciso di firmare un contratto in cui sono stati regolati tutti i dettagli in caso di separazione.

L’indiscrezione è stata lanciata dal canale portoghese Tv Guia e in queste ultime ore sta facendo il giro del web, facendo chiacchierare tutti i giornali di gossip del mondo. Stando a quanto emerso, pare che il calciatore, in caso di separazione dalla sua compagna, sia costretto a versarle una cifra pari a 100mila euro al mese. A questa cifra, inoltre, si aggiunge la megavilla di Madrid considerata ormai una casa di famiglia. La firma del contratto in questione risalirebbe all’anno 2017.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi?

Nelle ultime settimane i nomi di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno occupato le pagine di cronaca rosa per i rumors che hanno parlato di una presunta crisi tra la coppia. I due, però, hanno smentito tutte le voci sul loro conto e qualche settimana fa sono apparsi insieme ad un evento a Madrid. Qui hanno mostrato di essere più felici e complici che mai.

Ricordiamo che Cristiano Ronaldo ha avuto da Georgina Rodriguez i figli Alana Martina e Bella Esmeralda. Il calciatore è poi papà di Cristiano Junior e dei gemelli Mateo ed Eva.