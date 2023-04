Georgina Rodriguez svela la verità sulla presunta crisi con Cristiano Ronaldo

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez starebbero vivendo una crisi sentimentale. Adesso, a rompere il silenzio ci ha pensato la modella. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più amate e popolari del mondo dello spettacolo. Di recente, alcuni rumors emersi in rete hanno messo in dubbio la serenità e la stabilità della loro storia d’amore. Alla luce di questo, nel corso delle ultime ore, l’influecer ha deciso di fare un intervento in merito alla questione.

Georgina ha deciso di rompere il silenzio attraverso il suo profilo Instagram. Infatti, per mettere a tacere le chiacchiere una volta per tutte, lei stessa ha pubblicato una foto che ritrae una luna. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede.

Dunque, sembra che con questa citazione la moglie di Cristiano Ronaldo ha voluto smentire la presunta rottura con il suo attuale marito. Adesso sembra che ogni dubbio sia stato finalmente risolto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez: le indiscrezioni sulla crisi con Cristiano Ronaldo

Nei giorni scorsi, durante la diretta di un reality show portoghese, lo psicologo Quintino Aries ha parlato della presunta crisi di coppia di Cristiano Ronaldo e Georgina. Questo è stata il suo discorso che ha lasciato senza parole i telespettatori: