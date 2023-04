Cristiano Ronaldo e la crisi con Georgina: “Stanno insieme per marketing”

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Cristiano Ronaldo sarebbe in piena crisi sentimentale con la sua compagna Georgina Rodriguez. A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione ci hanno pensato alcuni media portoghesi. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono stati travolti da uno scandalo mediatico. Infatti, le numerose voci sulla loro presunta separazione in corso non si placano. Stando a quello che sostengono alcuni giornali portoghesi, il celebre calciatore, non solo non avrebbe alcuna intenzione di sposare la sua compagna ma si sarebbe anche stancato del suo stile di vita.

Nonostante sono legati dal 2016, i due non hanno mai avuto intenzione di sposarsi. Addirittura, secondo alcuni, la coppia non parlerà mai di matrimonio. A rivelarlo è stato lo psicologo Quintino Aries durante la trasmissione Noite Das Estrelas:

Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente.

Non è tutto. Il motivo della presunta rottura sarebbe legato allo stile di vita di Georgina Rodriguez:

Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace.

Inoltre, a fare un intervento sulla vicenda ci ha pensato anche il giornalista Leo Caeiro. Quest’ultimo ha affermato che la loro storia d’amore è costruita su strategie di marketing: