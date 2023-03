In occasione del lancio della seconda stagione della docuserie a lei dedicata, Georgina Rodriguez, compagna di vita della star mondiale del calcio Cristiano Ronaldo, ha parlato della sua vita privata e dell’educazione che lei e CR7 riservano ai loro figli. Dichiarazioni che hanno colpito e sollevato anche qualche polemica.

Cristiano Ronaldo, asso portoghese del pallone, e Georgina Rodruguez, bellissima modella argentina, sono legati dal 2016. Lei era una semplice commessa di una boutique di Madrid e alla fine di un normale turno di lavoro, dalla porta dello store è entrato proprio il calciatore.

Tra loro è stato letteralmente un colpo di fulmine e si può dire che, da allora, non si sono più lasciati.

Insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Ai tre figli che Ronaldo già aveva si sono aggiunti Alana, che oggi ha 4 anni, ed Esmeralda, che è nata 7 mesi fa.

Da quando sta con CR7, sotto la luce dei riflettori c’è finita inevitabilmente anche Georgina. Netflix ha deciso di dedicare alla modella una docuserie, che racconta la sua storia e la sua vita di tutti i giorni. Il titolo è Soy Georgina e proprio in questi giorni è uscita la seconda stagione.

In occasione del lancio della nuova stagione della serie, il programma argentino ‘El Hormiguero‘ ha ospitato Georgina ed ha avuto modo di porle domande a riguardo.

Oltre che della storia con Cristiano, Geo ha parlato dei suoi figli e dell’educazione che riserva loro. Dichiarazione che hanno anche sollevato qualche polemica.

Ai piccoli dico sempre che non dovrebbero lasciare il cibo. E se non lo mangiano, gli avanzi saranno il loro spuntino pomeridiano. A volte gli mostro dei video di bambini che non hanno cibo e dico loro che è quello che potrebbe succedergli.

In fine ha parlato anche di ciò che succede a scuola:

A scuola a volte vengono picchiati. Loro non si difendono e subiscono. Uno di loro è tornato a casa piangendo perché lo avevano picchiato. Così io gli ho detto ‘E non sai difenderti?’. In verità io gli insegno a non picchiarsi e a scuola sono molto educati. Non vorrei mai che andassero in giro a picchiare gli altri.