Cristiano Ronaldo rompe il telefono di un ragazzo autistico. Il giovane tifoso è sotto shock: “Non voglio vederlo mai più”

Nel corso della giornata di sabato 9 aprile 2022, a Liverpool si è giocata la partita tra il Manchester e l’Everton il quale ha vinto 1-0. A causa della sconfitta, Cristiano Ronaldo si è lasciato andare ad un duro sfogo rompendo il telefono ad un bambino. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Cristiano Ronaldo è finito nel mirino delle polemiche nel web. A seguito della sconfitta del Manchester United contro l’Everton, l’attaccante portoghese è andato su tutte le furie. Mentre abbandonava il campo si è reso protagonista di un brutale gesto che mai nessuno si aspettava.

Mentre il calciatore, preso dall’ira, stava abbandonando il campo ha colpito qualcosa con la sua mano verso un tifoso. Grazie ad un video che ha ripreso l’intero episodio ed è diventato virale nel web nel giro di pochissime ore si può comprendere che l’oggetto colpito da Ronaldo è stato lo smartphone di un suo fan.

A raccontare l’accaduto è stata la madre del bambino vittima del gesto brutale. La signora ha deciso di rilasciare un’intervista a “Liverpool Echo” dichiarando che suo figlio 14enne, il quale soffre anche di autismo, non vuole più tornare allo stadio:

Alla luce dell’errore commesso, Cristano Ronaldo ha deciso di scusarsi con il ragazzo attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole dell’attaccante portoghese:

Non è mai facile controllare le emozioni in momenti come quello che stiamo vivendo, Ma noi dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti, e dare l’esempio per tutti i ragazzi che amano questo sport bellissimo. Vorrei chiedere scusa per il mio sfogo e, se possibile, vorrei che il tifoso coinvolto venisse a Old Trafford ad assistere a una partita, come dimostrazione di fair-play e sportività.