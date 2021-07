Fiori d’arancio per il calciatore: il campione d’Europa ha sposato la compagna Jessica Aidi

Dopo la vittoria della nostra Nazionale a Wembley, alcuni degli azzurri si sono preparati a celebrare i fiori d’arancio. Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi con Veronica Ciardi, un altro campione ha pronunciato il fatidico sì. Stiamo parlando di Marco Verratti che a Parigi ha sposato la fidanzata Jessica Aidi.

Marco Verratti e Jessica Aidi sono diventati marito e moglie. Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi, un altro campione d’Europa è convolato a nozze. Il matrimonio si è celebrato con rito civile a Neuilly Sur Seine, vicino Parigi. Sembra che tra Marco e Jessica ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

La coppia si è conosciuta nel locale dove lavorava la modella e da allora non si sono più lasciati. Dopo la vittoria dell’Europeo 2020, l’amore della coppia è stato coronato con le nozze. Inutile dire che non è passato inosservato il look scelto per il grande giorno.

Marco Verratti ha optato per un classico abito scuro ed elegante. Sua moglie Jessica, invece, ha deciso di celebrare i fiori d’arancio con un doppio abito. Durante la cerimonia civile la modella francese ha indossato un elegante tailleur bianco di pizzo formato da giacca e pantaloni. Al tailleur Jessica ha abbinato un prezioso collier e un bouquet dai colori arancio.

Per il ricevimento, invece, la moglie di Marco Verratti ha indossato un secondo abito. Si tratta di un favoloso abito da cerimonia a sirena in cui non è passato inosservato un dettaglio: la schiena scoperta. L’abito è formato da delicati ricami e da un meraviglioso strascico che cade sul pavimento.

Durante i festeggiamenti dei fiori d’arancio Marco Verratti e sua moglie Jessica hanno condiviso molte Instagram Stories in cui si sono mostrati felici per questo grande giorno. La coppia è più innamorata che mai. Noi auguriamo loro l’inizio di una vita piena di amore e felicità.