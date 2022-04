A quasi un anno dalla nascita della piccola Luce Maria, Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio si stanno preparando per accogliere in casa un altro bebè. Il settimanale Diva&Donna aveva lanciato lo scoop qualche settimana fa. Notizia che, proprio nel giorno di Pasquetta, è stata confermata dalla prossima neo mamma bis.

Lo scorso 7 maggio 2021, il sogno più grande dell’ex Miss Italia, oggi attrice e presentatrice, si era finalmente realizzato. In quel giorno, infatti, era venuta al mondo la piccola Luce Maria, sua primo genita.

Cristina, dopo una lunga relazione con Fabio Fulco terminata bruscamente dopo ben 12 anni, ha ritrovato l’amore nel 2018 grazie a Marco Roscio. Lui è un imprenditore che nulla ha a che vedere con lo spettacolo e i due hanno pronunciato il fatidico sì nel settembre del 2019.

Circa a metà marzo di quest’anno, i paparazzi della rivista settimanale Diva & Donna aveva ‘beccato’ la splendida modella e attrice, mentre se ne andava a passeggio e mostrava un pancino ormai ben pronunciato.

Lo scoop ha poi riempito le pagine di tutte gli altri giornali, ma per settimane non sono comunque arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Conferma che, sebbene si sia fatta attendere, alla fine è arrivata.

Una foto bellissima e della parole davvero dolci quelle scritte da Cristina Chiabotto nel post pubblicato ieri, proprio nel lunedì di pasquetta.

Parole che, oltre che da annuncio, sono servite anche ad augurare a tutti i suoi follower delle serene feste pasquali e ogni bene futuro.

Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti🌿, oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita.

Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore, mamma, papa’ e Luce