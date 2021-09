Fabio Fulco, la rivelazione su Cristina Chiabotto: “Lei molto immatura”

In una recente intervista rilasciata al giornale ‘Diva e Donna’, Fabio Fulco è tornato a parlare della lunga storia d’amore vissuta con Cristina Chiabotto. Il noto attore e l’ex Miss Italia si sono conosciuti nel lontano 2005 e da allora non si sono più lasciati. Fino al 2017, quando la showgirl ha deciso di interrompere la relazione con il suo compagno.

La storia d’amore vissuta da Fabio Fulco e Cristina Chiabotto è stata tra le più belle nel mondo dello spettacolo. Di recente l’attore ha rilasciato un’intervista a ‘Diva e Donna’ in cui ha parlato della relazione con l’ex Miss Italia svelando anche alcuni dettagli importanti sulla loro storia.

A riguardo, Fabio Fulco ha dichiarato:

Il momento in cui ho toccato davvero il fondo è stato quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava, ma la fine di un progetto in cui avevo messo dodici anni della mia vita.