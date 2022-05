Cristina Chiabotto mamma bis: a Verissimo svela il sesso del secondogenito

Tra i numerosi ospiti nella puntata più recente di Verissimo c’è stata anche Cristina Chiabotto. Il celebre personaggio televisivo è in dolce attesa del suo secondo bebè. In occasione di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la donna ha svelato il sesso del nascituro. Scopriamolo insieme!

Ospite a Verissimo, Cristina Chiabotto ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin parlando della sua gravidanza. L’ex Miss Italia sta per diventare mamma bis. Infatti, a seguito della nascita di Luce Maria che ha compiuto un anno lo scorso sette maggio, la donna aspetta il suo secondogenito.

La celebre modella si trova all’ottavo mese di gestazione e dovrebbe partorire intorno ai primi giorni di luglio. Tuttavia, questa volta l’annuncio della gravidanza è giunto solamente qualche mese fa. Il motivo? La Chiabotto ha voluto proteggersi e tenerlo per sè.

Per quanto riguarda il sesso del nascituro, la donna ha rivelato di aspettare una femmina. Attualmente, insieme al compagno Marco Roscio, ancora non ha deciso quale sarà il nome della bambina:

Con Luce eravamo più precisi. Questa volta abbiamo una lista di nomi, ma non abbiamo ancora scelto, magari la guarderemo e decideremo in quel momento

In un secondo momento, la Chiabotto ha raccontato di aver rivelato la gravidanza a Marco durante giorni un po’ particolari. Lei aveva il Covid e l’annuncio a suo marito è avvenuto a distanza. Queste sono state le sue parole:

In modo molto semplice e diretto. Quando l’ho scoperto avevo il Covid, quindi ero isolata in casa, e l’ho detto a distanza: guarda ci risiamo. Siamo felicissimi.

Da quando Luce Maria è entrata nella sua vita, Cristina Chiabotto ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo. Tuttavia, in un futuro non si vede solo mamma:

Non ho nostalgia perché ho iniziato a lavorare molto presto, ho fatto tante cose. Ma in futuro non mi vedo solo mamma e mi auguro di ripartire