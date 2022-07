Una gioia infinita per l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e per suo marito, l’imprenditore Marco Roscio. Lo scorso 29 giugno, infatti, dopo 9 mesi di trepidante attesa, è venuta al mondo la loro seconda figlia, la piccola Sofia. L’annuncio è arrivato sui social dell’attrice e modella, che ha già presentato la sua secondo genita.

A lanciare lo scoop sulla seconda gravidanza della Chiabotto ci aveva pensato il settimanale Diva & Donna, che a marzo scorso aveva pubblicato delle foto in cui il protagonista era il pancino ormai cresciuto della modella, attrice e presentatrice torinese.

Poi, ad aprile, proprio nel giorno di pasquetta, Cristina aveva confermato tutto sul suo profilo Instagram. Aveva infatti pubblicato una sua bellissima foto, raccontando tutti i dettagli e mostrando tutta la sua felicità alla notizia:

Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti🌿, oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore, mamma, papa’ e Luce.