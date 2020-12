La nota attrice napoletana, Cristina Donadio, quasi mai sotto la luce dei riflettori a meno che non si tratti di quelle di un palco teatrale o di una scenografia cinematografica, ha rotto il silenzio. Ha deciso di raccontare tutti gli alti e i bassi della sua vita in una lunga e accorata intervista telefonica rilasciata a Vanity Fair.

Credit: Cristina Donadio

Se si parla di cose belle, racconta Cristina, non può che farne parte la nascita di suo figlio. Aveva solo 16 anni eppure Antonio è la cosa migliore che la vita le abbia mai donato. Vero anche, continua la Donadio, che è una cosa che ti scombina la vita.

Credit: Cristina Donadio

Il tasto dolente arriva, invece, quando l’attrice menziona la cosa più brutta che le è capitata. Ha raccontato di quando, nel 2015, mentre stava girando la seconda stagione della conclamata serie tv Gomorra, ha scoperto di avere un tumore al seno. Pur crollandole il mondo addosso, a quei tempi aveva deciso di tenere per se la cosa. Ha spiegato che non ha detto nulla per paura che iniziassero a trattarla diversamente. E lei non voleva che accadesse. Non voleva togliere i panni di Scianel che, allo stesso tempo, le stava salvando la vita.

Credit video: Freeda – Youtube

La malattia di Cristina Donadio raccontata in un film

Soltanto dopo, quando finalmente è stata meglio, Cristina Donadio ha scelto di esternare questo suo segreto. E lo ha fatto sfruttando l’arte che più le piace, la recitazione. La sua storia, la sua battaglia con la malattia, sono raccontate nel film “La scelta“. La pellicola, diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, è stata addirittura presentata ala Mostra del Cinema di Venezia del 2019.

Dopodiché la 60enne attrice napoletana ha continuato raccontando di quando si è svegliata al mattino, dopo la chemioterapia, e ha trovato la prima ciocca di capelli sul cuscino. Un trauma profondo, racconta la Bonadio. È stato allora che si è tagliata una ciocca, si è recata dal maestro delle parrucche e poi è tornata sul set.

Oggi Cristina sta bene, anche se afferma di essere sempre spaventata quando si tratta di tornare a fare un controllo. Subito dopo i controlli del quinto anno, ha deciso di diventare ambasciatrice dell’AIRC, con la volontà di ricordare quanto sia importante la prevenzione e delle donazioni, per evitare che questo brutto male si diffonda più di quanto già non faccia.