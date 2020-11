Per tutti era semplicemente Gianni, l’ispettore di produzione della troupe della nota serie Tv Gomorra. La sua scomparsa prematura ha lasciato sotto shock tutto il cast, compresi gli attori principali di quella che è stata una delle fiction più di successo del panorama televisivo italiano. Salvatore Esposito e Marco D’amore, hanno voluto ricordarlo con dei commoventi post pubblicati sulle loro pagine social.

Ciao Gianni , grazie per quello che hai fatto per tutti noi in questi anni. Eri uno di quei lavoratori che faceva di… Posted by Salvatore Esposito on Sunday, November 29, 2020 Credit: Salvatore Esposito – Facebook

Queste le parole con cui Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano, ha voluto rendere onore alla figura di Gianni. Ha inoltre voluto ricordare il grande sostegno che lui ha dato a tutto il cast fin dalla prima stagione.

Parole cariche di tristezza e di riconoscenza anche da parte di Marco D’amore, l’attore che ha interpretato Ciro Di Marzio sia in Gomorra la Serie, sia nel film L’immortale, pellicola nella quale Gianni ha ricoperto il medesimo ruolo.

In questo anno maledetto ed a causa di questo fottuto virus è andato via Gianni ed è giusto che chi ama Gomorra La Serie lo sappia. Perché Gianni è stato colonna portante di questo progetto, fin dall’inizio. Gianni era un lavoratore dello spettacolo, un uomo di fatica e di ingegno. Il nostro Ispettore di produzione. Lui e i suoi ragazzi ci tolgono castagne dal fuoco ogni santo giorno, lavorando senza sosta.

Nel 2021 l’ultima stagione di Gomorra la Serie

Un successo planetario, quello che ha riscontrato Gomorra fin dalla sua prima messa in onda. Trama tratta dal best seller omonimo di Roberto Saviano e diretta dal regista Stefano Sollima, Gomorra è un Crime show che racconta la cruda realtà che si aggira intorno alla malavita di Napoli.

Dopo 4 stagioni, si attende ora l’uscita della quinta, che sarà quella conclusiva. Gli attori hanno iniziato le riprese a settembre, ma l’emergenza sanitari è tornata a far paura a tutti, rallentando anche i lavori di produzioni della serie. Tuttavia, nel corso nell’anno che sta per cominciare, dovrebbe essere confermata la messa in onda dell’ultimo capitolo.