Cristina Marino si racconta: con Luca Argentero desidera un altro figlio

Senza alcuna ombra di dubbio Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più amate e stimate all’interno del mondo delle spettacolo. In occasione di un’intervista rilasciata a “Confidenze”, la modella ha rivelato il desiderio di volere un altro figlio con suo marito. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

In occasione di un’intervista rilasciata a “Confidenze”, Cristina Marino ha aperto il suo cuore ed ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata. L’imprenditrice digitale 31enne ha un fisico mozzafiato e si mantiene sempre in forma. D’altronde ha fatto del suo allenamento un vero e proprio brand:

Sinceramente non mi costa alcuna fatica. Essere in forma, condurre uno stile di vita sano mi fa stare bene e credo faccia stare bene chiunque.

Dall’amore della bellissima modella e Luca Argentero è nata una bambina, Nina la quale ad oggi ha 2 anni. Stando a quanto riferisce la mamma, la piccola osserva quest’ultima allenarsi e da grande diventerà sicuramente una grande sportiva:

I bambini sono il frutto di quello che apprendono dai genitori e sinceramente dubito che da me e Luca potesse nascere una figlia pigra.

Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Cristina Marino trova sempre il tempo per dedicarsi alla sua famiglia:

Nonostante i mille impegni di una vita dinamica come la mia, riesco a dedicarle tutto il mio tempo. Nina è sempre con noi, anche quando siamo in viaggio. In più ho la fortuna di poter lavorare spesso da casa.