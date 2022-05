Luca Argentero a “Ti Sento”: l’ipotesi di abbandonare la televisione

Senza alcuna ombra di dubbio Luca Argentero è uno degli attori più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. In occasione di un’intervista rilasciata a Ti Sento, il celebre attore ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno lasciato i telespettatori senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

La puntata di Ti Sento andata in onda il giorno 17 maggio 2022 ha visto come ospite Luca Argentero. Il celebre attore ha aperto il suo cuore a Pierluigi Diaco parlando della sua carriera e della sua vita privata. Tuttavia, una sua dichiarazione in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico più delle altre.

Luca Argentero ha rivelato a tutto il pubblico italiano l’idea di abbandonare il mondo della televisione per dedicarsi di più alla sua vita privata. Queste sono state le sue parole:

Credo di aver già fatto tutto in questi venti anni. Se parlo di lasciare tutto? Si, mi piacerebbe, ormai sento di aver fatto tutto.

Il marito di Cristina Marino ha anche rivelato quali sono stati i piani che ha programmato per il suo futuro:

Non le vorrei lasciare per il gusto di fare un’uscita eclatante, ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più.

Nel corso dell’intervista è emerso anche l’argomento relativo al suo rapporto con la fede: