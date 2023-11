Cristina Plevani in ospedale: cosa è successo e come sta ora

Nel corso delle ultime ore il nome di Cristina Plevani è tornato ad occupare ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di essersi recata in ospedale dopo aver avvertito un dolore al petto. Scopriamo insieme quali sono le sue condizioni.

Questa non è stata di certo una bella notte per Cristina Plevani. Come già anticipato, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha rivelato di aver passato la notte in pronto soccorso per via di un problema di salute. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ieri sera poco dopo una cena con amici, mi è partito un dolore in mezzo al petto. Nulla di che penso. Torno a casa, mi lavo mi metto al letto e il dolore non passa. Spiego tutto, partono con un elettrocardiogramma, con prelievo (bucata 3 volte perché non trovava la vena- Dio che male), poi flebo, poi altro cardiogramma. Comunque il dolore era sempre lì sparato in mezzo al torace.

E, continuando con il suo discorso, Cristina Plevani ha poi aggiunto:

Non vorrei dire ma 3 codici rossi per infarti quando ero lì, io sarò un po’ esagerata ma meglio andare lì coi miei piedi che in orizzontale.

Dopo aver passato una notte preoccupante, Cristina è tornata a casa. I medici hanno rassicurato l’ex concorrente del Grande Fratello spiegandole che non c’è stato nulla di grave.

Nonostante ciò, gli specialisti hanno consigliato alla vincitrice della prima edizione del Grande Fratello di approfondire il problema facendo una serie di visite cardiologiche, in modo da togliere qualsiasi tipo di sospetto.