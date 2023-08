Grande Fratello, Cristina Plevani contro il programma e Alfonso Signorini: il motivo

Tutti coloro che seguono il Grande Fratello ricorderanno senza ombra di dubbio Cristina Plevani, la prima vincitrice del reality. Nel corso delle ultime ore l’ex gieffina è tornata a far parlare di sé per alcune critiche rivolte verso il programma che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Cristina Plevani contro il Grande Fratello e Alfonso Signorini. Come già anticipato, nelle ultime ore la vincitrice della prima edizione del reality ha rivolto non poche critiche al programma, contro il quale si è scagliata fortemente. In un’intervista rilasciata a ‘Radio Radio’ Cristina Plevani si è espressa con queste parole:

Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello. Però, capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa […]

L’ex gieffina ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Non ci sono più le regole della prima edizione: niente acqua calda, solo un’ora la mattina per lavarsi, niente lavatrici, prove settimanali per guadagnarti da mangiare altrimenti vivevi con il riso o con quello che ti offriva il Grande Fratello, avevi delle ristrettezze, eri isolata dal mondo, noi avevamo il pollaio, le galline, le uova fresche. Poi avevi anche modo di passare le giornate con le prove settimanali, adesso devi litigare per risultare simpatica.

Grande Fratello, Cristina Plevani contro Alfonso Signorini: “A me non piace”

Ma non è finita qui. L’intervista che Cristina Plevani ha rilasciato a ‘Radio Radio’ è poi proseguita con alcune critiche che l’ex gieffina ha mosso nei confronti di Alfonso Signorini. Queste sono state le sue parole: