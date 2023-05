Cristina Scuccia, l’ex fidanzato rompe il silenzio: le sue parole

Mentre Cristina Scuccia vive la sua esperienza a L’Isola Dei Famosi, il suo ex fidanzato si rende protagonista di alcune dichiarazioni in merito alla sua precedente relazione con l’attuale naufraga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo aver deciso di togliere il velo e abbandonare la vita religiosa, Cristina Scuccia è attualmente una delle naufraghe più chiacchierate de L’Isola Dei Famosi. L’ex suora ha avuto l’occasione di raccontarsi al programma condotto da Ilary Blasi e in merito alla sua vita sentimentale aveva dichiarato:

Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia.

Alla luce di tale esternazione, il suo ex fidanzato non ha potuto fare a meno di intervenire in merito alla questione. Il diretto interessato si chiama Lucio Arcadipane ed esercita la professione di postino in Sicilia:

Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa. Io e Cristina, quando ci siamo visti per la prima volta, avevamo al massimo otto anni. Entrambi proveniamo da famiglie molto cattoliche e nella parrocchia del nostro quartiere aiutavamo il parroco a messa. Il fatto di crescere insieme ci ha avvicinati da subito.

L’uomo ha raccontato come è iniziata la conoscenza con Cristina. Da quanto emerge dalle sue rivelazioni, i due erano molto innamorati:

Il nostro sentimento è cresciuto con noi, un poco alla volta, e non c’è stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra. Il fatto che Cristina sia una persona con cui è molto facile parlare, una confidente attenta, mi colpì. Ancora oggi è una donna che sa dare il consiglio giusto. È questo che ci fece innamorare. Oltre a essere la mia fidanzata, era anche l’amica di cui mi potevo fidare. Cristina mi aveva presentato in famiglia, i suoi genitori sapevano di noi ed erano tranquilli.

Infine, il ragazzo ha concluso il suo discorso affermando che attualmente non ha più nessun contatto con l’attuale concorrente del programma condotto da Ilary Blasi. Queste sono state le sue parole: