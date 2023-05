Ilary Blasi va su tutte le furie a L’Isola Dei Famosi: lo scontro con Cecchi Paone

Nel corso della puntata de L’Isola Dei Famosi andata in onda lunedì 8 maggio 2023, Ilary Blasi e Alessandro Cecchi Paone si sono resi protagonisti di uno scontro. La discussione è nata dalla decisione degli autori del reality di smembrare la tribù delle coppie. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Continuano a crescere le tensioni nella nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Queste volta è stato Alessandro Cecchi Paone a mostrare dissenso nei confronti di una decisione presa dagli autori del programma. Quando Ilary Blasi ha comunicato che le coppie avrebbero dovuto dividersi, il naufrago non ha potuto fare a meno di mostrare disaccordo.

La reazione di Cecchi Paone ha catturato l’attenzione della conduttrice romana la quale gli ha chiesto il motivo del suo malcontento. Visibilmente infastidito, il naufrago ha affermato:

Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo.

Ilary Blasi ha tentato di farlo ragionare ma ricordargli di aver firmato un contratto è stato inutile:

Non ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me. Nel contratto c’è scritto che noi partecipiamo come coppia e basta.

Alla luce di questo, l’ex moglie di Francesco Totti è andata su tutte le furie e la sua risposta non si è fatta attendere:

Non mi risulta questa cosa, ma facciamo così, aspettiamo che Simone rientri in modo da verificare quello che stai dicendo, poi deciderai.

Alessandro Cecchi Paone contro Ilary Blasi: “Questo gioco è un massacro “

Tuttavia, ad Alessandro Cecchi Paone non interessa. Il naufrago continua a mostrare disaccordo e vuole rimanere in coppia con il suo compagno Simone Antolini:

No, non mi interessa. Non sono sereno per motivi che so, Simone mi è svenuto tra le braccia, questo è un gioco al massacro. Noi restiamo in coppia.

Infine, con queste parole Ilary Blasi ha chiuso il battibecco: