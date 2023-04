Cristina Scuccia non indosserà il bikini a L’Isola Dei Famosi: il motivo

In occasione di un'intervista, Cristina Scuccia rilascia alcune dichiarazioni in merito a L'Isola Dei Famosi

Cristina Scuccia sarà una concorrente della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda a partire da lunedì 17 aprile su Canale 5. In occasione di un’intervista rilasciata al “Il Corriere”, l’ex suora si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla sua prossima avventura in Honduras. Scopriamo insieme che cosa ho detto nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Cristina Scuccia è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati del momento. L’ex suora farà parte del cast de L’Isola Dei Famosi il quale è in partenza lunedì 17 aprile su Canale 5. In occasione di un’intervista rilasciata “Il Corriere”, la donna si è lasciata andare ad alcune confessioni in merito al tipo di abbigliamento che indosserà in Honduras.

Lei stessa ha dichiarato che non opterà per il tradizionale bikini ma apporterà una piccola modifica. Queste sono state le sue parole:

Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuto in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io.

In un secondo momento, l’ex suora ha spostato l’argomento sull’amore. Lei stessa ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di innamorarsi. Inoltre la donna non teme alcuna privazione in quanto ha dichiarato di essere già abituata alle prove di sopravvivenza.

Queste sono state le premesse fatte prima di iniziare la sua prossima avventura programma condotto da Ilary Blasi. Come se la caverà l’ex suora in Honduras? Non ci resta che scoprirlo!