Cristina Scuccia, spavento a L’Isola Dei Famosi: ecco cosa è successo

Senza alcun ombra di dubbio, Cristina Scuccia è stata una delle protagoniste più attese di questa nuova edizione de L’isola Dei Famosi. Nel corso delle ultime ore, la naufraga è stata travolta dallo spavento. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Paura per Cristina Scuccia a L’Isola Dei Famosi. Nonostante sia approdata in Honduras da pochi giorni, l’ex suora non sta trascorrendo notti serene. Infatti, di recente lei stessa si è trovata ad affrontare le sue più profonde paure, in particolare quella del buio.

Tuttavia, a mostrare il sostegno alla naufraga ci ha pensato Corinne Clery. La celebre attrice ha raccontato al resto del gruppo che cosa è accaduto realmente. Queste sono state le sue parole:

Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventosissima, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla.

In un secondo momento, a fare un intervento in merito alla questione è stata la diretta interessata. Infatti, la Scuccia ha rivelato a tutti i suoi compagni di avventura che il suo stato d’animo è influenzato negativamente dalle prime notti al buio:

Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera.

Ma come proseguirà l’avventura dell’ex suora al programma condotto da Ilary Blasi? La donna coglierà l’occasione di questa nuova esperienza per superare la sua fobia del buio? Non ci resta che scoprirlo!