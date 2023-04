Ilary Blasi, ennesima frecciatina a Francesco Totti: ecco cosa ha fatto questa volta la conduttrice

Ilary Blasi non smette mai di far parlare di sé. In queste ultime ore il nome della conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Non è passato inosservato il gesto social di cui si è resa protagonista e che tutti hanno visto come l’ennesima frecciatina rivolta a Francesco Totti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Dopo la prima puntata dell’Isola dei Famosi, di cui è stata la protagonista indiscussa per il suo discorso di esordio, Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore la showgirl ha condiviso sulla sua pagina Instagram una story che sta facendo il giro del web: ecco perché.

Nel dettaglio, Ilary Blasi ha condiviso tramite Instagram Story un selfie in cui si mostra con un dito davanti la bocca. Sotto lo scatto in questione una sola parola, che fa pensare ad un invito, da parte della conduttrice, a tacere:

Inutile dire che nel giro di pochi minuti lo scatto è diventato virale e tutti i giornali di gossip non hanno potuto fare a meno di parlare del gesto di cui si è resa protagonista l’ex moglie di Francesco Totti. Sono stati molti coloro che hanno visto in questo scatto l’ennesima frecciatina rivolta all’ex calciatore, vista la decisione del tribunale dopo la prima udienza.

Stando infatti alle numerosi indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, pare che la corte avrebbe concesso a Ilary Blasi la villa all’Eur; a ciò si aggiunge la decisione secondo cui Francesco Totti è costretto a versare un assegno di 12.500 euro di mantenimento. Al momento, dunque, pare che tutte le richieste dell’ex calciatore siano state respinte.