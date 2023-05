Cristina Scuccia svela di essere fidanzata ma poi si infuria: “Basta Ilary”

Cristina Scuccia svela in diretta di essere impegnata in una relazione amorosa

Nel corso della puntata de L’Isola Dei Famosi andata in onda ieri 22 maggio 2023, Cristina Scuccia si è resa protagonista di un’inedita relazione in merito alla sua vita sentimentale. La naufraga ha svelato di essere fidanzata ma pochi istanti dopo ha sbottato contro Ilary Blasi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, tra i protagonisti più popolari della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi c’è Cristina Scuccia. In occasione della sua prima esperienza in Honduras, l’ex suora si sta raccontando senza filtri. Nonostante ha preferito sempre mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, di recente ha confessato a Helena Prestes di essere impegnata in una relazione amorosa.

La dichiarazione shock è giunta qualche giorno fa. In ogni modo, Ilary Blasi ha voluto approfondire l’argomento nel corso della sesta puntata. Queste sono state le parole della naufraga:

Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato.

Stando al suo racconto, la Scuccia ha conosciuto questa persona circa due mesi prima di iniziare l’avventura a L’Isola Dei Famosi:

È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Scuccia (@cristinascuccia)

Cristina Scuccia ha comunicato a Ilary Blasi di sentirsi in imbarazzo a parlare pubblicamente della sua vita sentimentale. Tuttavia, la conduttrice non voleva fermarsi ed ha continuato a tempestare la naufraga di domande. Alla luce di questo, l’ex suora ha sbottato contro di lei: