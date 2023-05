Cristina Scuccia, la verità sulla presunta fidanzata

Cristina Scuccia è una delle protagoniste indiscusse di queste prime settimane all’Isola dei Famosi. C’era molta curiosità di vederla in veste di ragazza libera dopo la sua decisione di abbandonare la vita ecclesiastica.

Diversi rumor si sono fatti avanti in questi giorni, soprattutto quelli sentimentali. Marco Mazzoli e Paolo Noise l’hanno incalzata cercando di capire di più su di lei e alla domanda se le piacessero di più gli uomini o le donne, la sua risposta è stata eloquente: “Se mi piacciono uomini o donne? A me piacciono le persone”.

Fonte: web

Ovviamente si continua ad indagare sulla sua vita sentimentale e sono spuntati altri particolari. Indiscrezioni arrivate da persone che l’hanno conosciuta molto bene in passato hanno parlato di una possibile fidanzata che vivrebbe a Madrid.

A fare chiarezza sulla naufraga ci hanno pensato alcuni fedeli della chiesa San Leone Magno, dove viveva proprio Cristina. E a Diva e Donna non sono stati molto dolci con lei.

“Ci ha fatto capire che sta al gioco, pur di far parlare di sé ed è per questo che siamo certi che la storia della fidanzata sia creata a tavolino. Troviamo di cattivo gusto che continui a parlare di Dio e Gesù in un programma come l’Isola dei Famosi” – hanno detto. Quindi credono che la storia della fidanzata spagnola sia tutta una farsa creata ad hoc per far parlare.

E a quanto pare lei starebbe al gioco pur di far parlare di lei e creare una certa popolarità dietro al personaggio. Le fedeli hanno criticato anche il modo in cui parla di Dio e Gesù in un programma spesso definito trash come l’Isola dei Famosi.

Infine, hanno detto sull’ex suor Cristina: “Non ci resta che pregare per lei e sperare che le vada davvero tutto bene“.