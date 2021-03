Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, minacciata: “Sei sotto controllo”

Purtroppo, soprattutto per chi vive costantemente sotto i riflettori, i social sono pieni di haters. È la volta di Cristina Tomasini, nonostante la fidanzata di Francesco Oppini sia sempre stata molto riservata e abbia cercato di tenere lontano le polemiche anche lei è vittima di cyberbullismo.

La ragazza non si è mai esposta pubblicamente, soprattutto per ciò che concerne le cose negative. È sempre stata accanto al suo fidanzato anche nei momenti più bui: ora sono arrivati però dei messaggi preoccupati.

Cristina Tomasini oggi ha pubblicato un screen di un messaggio da parte di un suo haters, il testo qui di seguito contiene delle minacce molto gravi per cui la donna dovrà prendere provvedimenti:

Cristina che handicap che sei. Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi al Gf Vip e nei camerini del GF Vip è stato anche con Elisabetta Gregoraci. Sei hai in mente di sposare Francesco Oppini devi aspettare che la madre crepi. Finché la Parietti è in vita scordati di sposarlo. Fai attenzione che sei sotto controllo. Ti vediamo sia in strada e nella tua tipa dove vivi. Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita.