Dayane Mello, forte attacco a Francesco Oppini: “Deve lasciarmi in pace”

Francesco Oppini al GF Vip ha fatto diverse gaffe con Dayane Mello, che a quanto pare si è risentita. La scorsa settimana, per di più, mentre stava con suo padre e nel corso di Instagram live, si è reso protagonista di un altro spiacevole scivolone. La brasiliana, a Live-Non è la d’Urso, ha puntato il dito contro l’ex coinquilino ed è tornata a parlarne in un’intervista a Casa Chi.

Ecco cosa ha detto Dayane: “Francesco Oppini è un uomo che ci sa fare tanto con le donne. Con me è stato educato in qualche momento, a me piaceva quella tensione che mi dava. Alla fine però non è proprio il mio genere di uomo lui. Ci sa davvero fare con le ragazze, poi ovviamente fa i suoi scivoloni, le cose che ha detto contro di me. L’altro giorno ho visto un altro video e posso dire ‘ma farti i cavoli tuoi no?”.

Conclude dicendo: “Suo padre che dice ‘quella lì’. Chi? Questa donna ha un nome e sono io. Come si permettono? Ma che mi lasciassero stare. Perché continua a seguirmi e a farmi nominare anche dalla sua famiglia?! Poi è normale che lui non mi piace. Anche se ho un’altra cultura sono una donna e deve rispettarmi. A me lui è crollato in una frazione di secondo. Ha perso ogni valore ai miei occhi”.

Insomma, è stata decisamente molto aggressiva la Mello e in effetti non ha tutti i torti. Molte delle parole di Oppini sono state decisamente irrispettose ed è comprensibile che Dayane Mello sia risentita.

Anche la fidanzata di Francesco Oppini, una donna molto riservata, ha detto la sua sulla questione: “Mi sono trovata in un vortice più grande di me, per l’onda mediatica. Io sono sempre riservata e sempre un passo indietro da tutto. Cosa penso di Dayane? Lei non mi è piaciuta. La produzione mi ha proposto di avere un confronto diretto con lei, io ho aspettato lui privatamente. Ci siamo spiegati, ma non è stato così facile”. In tutto ciò, una cosa è sicura: il GF si sta protraendo anche oltre la finale.