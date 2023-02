Cugini di Campagna, Ivano in lacrime: “Ho avuto un ictus”

I Cugini di Campagna sono stati ospiti questo pomeriggio a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. I membri della storica band, reduci dal successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, si sono messi a nudo ed hanno ripercorso le tappe del loro incredibile successo. Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, non è passata inosservata la confessione fatta da Ivano.

Ivano dei Cugini di Campagna ha confessato di essere stato colpito da un ictus nel 2021. La rivelazione del cantante ha sbalordito tutti; queste sono state le sue parole a riguardo:

Avevo bisogno alle 4 di notte di andare in bagno, ma sono caduto e mia moglie si è preoccupata. È stata un po’ delicata perché non le ho risposto, lei ha capito che non riuscivo a parlare e ha telefonato al Policlinico Umberto I. Dopo 1 ora avevano messo il pacemaker ma ero in coma, la faccenda era seria e grave.