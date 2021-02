Un infarto e tre ictus. Questo il terribile racconto di una giovane popstar molto amata dai ragazzi e dalle ragazze di tutto il mondo, che ha dovuto affrontare un periodo della sua vita non proprio facile. E ha deciso di non tenerlo nascosto proprio per portare la sua esperienza su tematiche molto delicate, che spesso passano in secondo piano.

Demi Lovato, il 24 luglio del 2018, ha rischiato di morire per overdose. L’hanno salvata per i capelli nella sua casa sulle colline di Hollywood, ma se l’è vista davvero brutta, come ha deciso di raccontare a più di due anni da quel terribile evento.

Nelle quattro puntate del documentario Dancing with the Devil, la pop star e le persone a lei più vicine raccontano cosa è successo in quel periodo. Secondo quello che si apprende dal trailer del documentario, la giovane cantante ha avuto un infarto e tre ictus.

Un infarto e tre ictus: Demi Lovato ha rischiato di morire

Non usa giri di parole e non si nasconde Demi Lovato, per raccontare cosa si rischia in caso di overdose e di abusi di sostanze.

Sono passati due anni da quando mi sono trovata faccia a faccia con il punto più oscuro della mia vita. Per la prima volta, potrete vedere la mia cronaca di lotta e guarigione in corso, dal mio punto di vista. Ho avuto tre ictus. Ho avuto un attacco di cuore. I miei medici hanno detto che avevo al massimo 5 ai 10 minuti. Ho superato un limite che non avevo mai superato.

Queste le parole di Demi, che poi ha aggiunto:

La verità è che ho avuto così tanto da dire negli ultimi due anni che volevo mettere le cose in chiaro su quello che era successo. Ho avuto molte vite. Come il mio gatto, sai? Sono alla nona vita. Adesso sono rinata, sono tornata per fare quello che amo ed è fare della nuova musica

Il documentario Dancing with the devil può aiutare chi si trova in un momento di smarrimento come quello che ha vissuto Demi Lovato.