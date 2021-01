Da poco diventata mamma, l’ex tronista mostra il suo corpo post parto: “Un tempo non avrei mai messo questa foto”

Sara Affi Fella e il bellissimo messaggio di Body Positivity lanciato con una foto in intimo

Nel mondo dello spettacolo, in passato, c’è sempre stato il pensiero che le donne famose, anche dopo una gravidanza che, inevitabilmente cambia il loro corpo, debbano essere sempre in una forma perfetta. Come è giusto che sia, questo pensiero comune ultimamente sta cambiando e Sara Affi Fella ha deciso di diventare una testimonial di Body Positivity.

Credit: saraaffifellaufficiale – Instagram

Il grande pubblico l’ha conosciuta e apprezzata con le sue lunghe e controverse esperienze televisive. Le sue partecipazioni a Temptation Island prima ed a Uomini e Donne poi, l’hanno resa una delle donne più chiacchierate del gossip italiano.

Credit: saraaffifellaufficiale – Instagram

Oggi Sara ha cambiato decisamente registro. Si è lasciata alle spalle tutte le precedenti relazioni con Nicola Panico, Luigi Mastroianni e il calciatore Vittorio Parigini, e vive la sua vita felice insieme al suo compagno Francesco Fedato, anch’egli calciatore.

Dal loro amore, che ormai dura da alcuni anni, lo scorso 30 settembre è anche nato il loro primo figlio. Il piccolo Tommaso ha portato serenità e felicità nella vita dell’ex tronista e questa gioia, è ben visibile anche sul suo profilo Instagram.

Amore della mia vita… Ti guardo e penso, ma come ho fatto senza di te? Sono una mamma innamorata!

Queste le tenere parole che la neo mamma aveva scritto poche settimane dopo il parto.

Credit video: LE NOTIZIE DEL GIORNO – YouTube

Sara Affi Fella e la foto dopo il parto

Credit: saraaffifellaufficiale – Instagram

Così grande la gioia per Sara Affi Fella che le ha permesso di superare anche un tabù che, solitamente, può inculcarsi nelle menti delle neo mamme dello spettacolo, fin dai primi momenti della gravidanza che, inevitabilmente, portano cambiamenti ai loro corpi solitamente perfetti.

Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un pò spaventato.

Così inizia il messaggio di Body Positivity che Sara ha deciso di lanciare un paio di settimane dopo aver partorito. Poi continua: