Dado, il comico confessa: “Non lavoro più per colpa di questa vicenda” Cosa è successo

Queste le parole del comico: "Per questa storia non lavoro più"

Questo non è di certo un bel periodo per Dado. Nel corso delle ultime ore il comico si è reso protagonista di un gossip che non è di certo passato inosservata e che sta facendo il giro del web. Nel dettaglio, Dado ha rivelato di non riuscire più a lavorare dopo la vicenda che ha visto protagonista insieme all’ex fidanzato di sua figlia.

Tutto è iniziato nel 2019 quando Dado raccontò sulla sua pagina Instagram una vicenda riguardante sua figlia, allora minorenne, e il suo ex fidanzato. In seguito alle parole del comico, la famiglia del ragazzo lo ha accusato di diffamazione e nei giorni scorsi le due parti si sono incontrate in Tribunale.

Nel dettaglio, Dado è stato ascoltato nel processo che ha come imputato il padre dell’ex fidanzato di sua figlia. Stando alle parole del suo legale, il comico sarebbe stato diffamato da una serie di profili falsi attraverso cui avrebbe ricevuto una offese e minacce. Queste sono state le parole che il comico di Zelig ha rivolto ai giudici durante il processo:

Per colpa di questa vicenda non lavoro più, è stata la più grande destabilizzazione mentale dal mio lavoro. Da allora ho interrotto anche il mio format. Ho temuto per me e mia figlia, che ha pagato tanto per essere stata vicina a questa famiglia.

E, continuando, il comico ha poi aggiunto:

Mia figlia, all’epoca 14enne, non era più serena perché questa persona le aveva creato turbamenti, aveva subito atteggiamenti talmente violenti che l’avevano destabilizzata.

Non ci resta che attendere la prossima udienza del processo, prevista per il 27 giugno, per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in questi giorni.