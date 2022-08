Dakota Cooke ha vinto la sua battaglia: la donna con la barba spopola su Tik Tok

In queste ultime ore sul web sta spopolando il nome di Dakota Cooke. Dakota ha dichiarato di aver vinto la sua battaglia ed ora è finalmente libera di essere sé stessa. Conosciuta come donna con la barba, la ragazza, grazie alla sua storia e alla sua determinazione, ha conquistato il popolo di Tik Tok.

In una recente intervista rilasciata al ‘Daily Post’, Dakota Cooke si è lasciata andare rivelando il difficile passato che ha vissuto. Dovete infatti sapere che a soli 13 anni, Dakota si è accorta di avere una crescita anormale dei peli sul volto. Inutile dire che questa situazione ha influenzato la sua adolescenza.

Queste sono state le parole con cui la titktoker ha raccontato la sua esperienza al noto giornale:

Passavo ore intere a depilarmi con il rasoio. Era super scomodo e all’epoca non sapevo nemmeno radermi le gambe. Sono cresciuta in un periodo in cui le donne con i peli sul viso erano così stigmatizzate che le donne del salone mi dicevano che le ragazze non dovrebbero farsi crescere i peli del viso.