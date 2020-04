Chi è Damian Hurley, figlio di Elisabeth Hurley? Damian Hurley è il figlio dell'attrice Elizabeth Hurley, nota a tutti la somiglianza con la madre e la sua indiscutibile bellezza

Damian Hurley è il figlio 18 enne della nota attrice Elizabeth Hurley. Grazie alla bellezza androgina del ragazzo, lui e sua madre sono due gocce d’acqua, tanto che vengono spesso scambiati per fratelli. Per via della sua particolare bellezza e delle sue frequenti apparizioni sul profilo social della madre, il giovane è entrato a far parte della schiera dei famosissimi “figli di”.

I due sono identici, hanno gli stessi penetranti occhi azzurri, lunghi capelli castani e lineamenti delicati. Damian Hurley è nato a Londra nel 2002 dalla relazione tra Elizabeth Hurley e Steve Bing. Il padre inizialmente negava il suo legame con il bambino tuttavia ciò è stato smentito da un test del DNA effettuato in seguito. Fin da piccolo è sempre stato abituato ad una vita sotto i riflettori ed ora, raggiunta la maggiore età, si sta a buttando a capofitto nel mondo delle spettacolo.

Ha recitato in alcune serie televisive britanniche, in alcuni reality e nel 2018 ha firmato anche il suo primo contratto da modello con l’agenzia Tess Management. Nonostante non sia un personaggio con un vasto seguito, il ragazzo ha, come possiamo notare, una carriera alle spalle già avviata da diversi anni.

Sui social conta oltre 68.000 followers ma, grazie alla sue apparizioni sempre più frequenti sul profilo di Elizabeth Hurley, questi numeri stanno aumentando. Ha reso la sua ambiguità e i suoi tratti androgini un vero e proprio punto di forza, tanto da non perdere occasione per rendere omaggio alla mamma, riproducendo alcuni dei suoi outfit iconici come quello con le spille da balia firmato Versace.

Di recente grazie ai suoi post dove posa a petto nudo e in pose sensuali ha incantato tutti con la sua particolare bellezza dimostrando di essere prontissimo per conquistare il mondo dello spettacolo. Difatti Damian, ha una grande passione per la moda che ha ripreso da sua madre e li vediamo spesso anche con gli stessi outfit.