Damiano Carrara diventerà papà per la prima volta: l’annuncio in diretta commuove

Nel mondo dello spettacolo molte volte vengono fatti annunci durante dirette o programmi televisivi. Ed anche nella giornata di oggi è stato fatto un annuncio da davvero speciale durante la puntata di “È sempre mezzogiorno“. Il famoso pasticcere Damiano Carrara diventerà papà per la prima volta ed è proprio lui a dare la bella notizia. Durante il programma, condotto da Antonella Clerici, tutti hanno festeggiato insieme al pasticcere.

Damiano Carrara diventerà papà, Chiara è incinta

Damiano Carrara nasce a Lucca nel 1985, la sua vita lavorativa non ha inizio tra i fornelli ma tra gli attrezzi, dal momento che il giovane si è avvicinato nel mondo del lavoro come metalmeccanico. Ben presto capisce che quel mestiere non lo appassiona e quindi approda per la prima volta nel mondo della ristorazione come barman. Insieme al fratello Massimiliano si trasferisce prima in Irlanda e poi negli Stati Uniti dove i due aprono la loro prima pasticceria a Moorpark in, California. Ben presto aprono un secondo locale poco distante. Il giovane inizia a partecipare a diversi concorsi e reality sulla pasticceria.

Fino a che, nel 2017 viene contattato per partecipare a Bake Off Italia come giudice. Lì al fianco di Benedetta Parodi, Ernst Knam e Claudia D’onofrio continua la sua carriera. Proprio Durante quel periodo scrive un libro autobiografico e uno di ricette. Nel 2019 conosce e si innamora di Chiara Maggenti, con la quale si sposa, ed oggi, il pasticcere allieta tutti con una dolce sorpresa, ma non da mangiare.

Che splendida notizia! 💛 Tanti cari auguri per la dolce attesa a @chefcarrara e sua moglie Chiara! #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/g85t4eXSsa — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) February 20, 2024

Infatti, durante la puntata odierna Damano annuncia che diventerà papà per la prima volta. Chiara e incinta ed i due futuri genitori sono entusiasti di questo. Antonella è visibilmente felice per questo annuncio che regala un dolce sorriso a tutti. Ancora non si conosce ne il sesso del nascituro, né tantomeno il nome che sceglieranno Damiano e Chiara. Ma a prescindere da tutto, i suoi fan hanno già iniziato a congratularsi con la coppia.