Ernst Knam appare irriconoscibile sui social: la foto di 30 anni fa

Senza alcuna ombra di dubbio Ernst Knam è uno dei pasticcieri pià amati e seguiti all’interno della televisione italiana. Di recente il re del cioccolato ha deciso di fare un tuffo nel passato pubblicando una foto sul suo profilo Instagram in cui appare irriconoscibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La maggior parte delle persone conosce Ernst Knam per essere uno dei principali protagonisti di Bake Off Italia. Il celebre pasticciere è sempre molto attivo sui social tramite cui piace condividere le sue prelibate ricette con tutti i suoi fan.

Tra gli scatti più recenti pubblicati sul suo profilo Instagram appare quello risalente a circa 30 anni fa. Nell’immagine in questione, il re del cioccolato appare quasi irriconoscibile con i capelli neri e senza gli occhiali. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Un salto nel passato di circa 30 anni. Senza occhiali e con i capelli neri, sono tanto diverso?

Ernst Knam: la carriera

La carriera di Ernst Knam è ricca di successi e grandi soddisfazioni. Per molti anni, il pasticciere ha lavorato in ristoranti stellati. Una volta giunto in Italia, ha lavorato in qualità di Maestro Pasticciere nella pasticceria di Gualtiero Marchesi. Nell’anno 1992 è arrivata la svolta: Knam ha avviato la propria attività imprenditoriale dando vita alla sua storica pasticceria a Milano.

Successivamente è diventato un volto famoso grazie al suo programma Il Re Del Cioccolato. Nell’anno 2021 appare sul canale televisivo Food Network Italia con Il laboratorio del re del cioccolato. Ad oggi l’uomo è uno dei protagonisti principali Bake Off Italia. Tuttavia, oltre ad essere celebre nel piccolo schermo, Knam è anche molto seguito sui social. Per tanto ha un profilo Instagram che conta quasi 900 mila followers e dove mostra i suoi dolci.