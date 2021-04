Damiano Carrara vaccinato in America: ecco perché

Se la campagna vaccinale in Italia continua ad andare a rilento, negli altri Paesi le cose sono ben diverse. È il caso dell’America, dove anche i più giovani si stanno sottoponendo al vaccino: è il caso anche dell’italiano Damiano Carrara.

Il noto pasticcere e conduttore di diversi programmi di Real Time si è sottoposto alla prima dose di vaccino e ha raccontato tutto sui social. Damiano Carrara, che ricordiamo ha solo 35 anni, è orgoglioso di aver ricevuto la dose.

Il ragazzo ha raccontato tutto tramite i suoi canali social e con alcune storie registrate ha fatto sapere ai suoi 1.3 milioni di follower che sia lui che il fratello minore hanno fatto il vaccino a Los Angeles.

Sono le nove di mattina a Los Angeles, stamattina tocca a me: tra poco andrò a fare il vaccinoQui in California. Chiunque lavora nel mondo della ristorazione riesce a fare il vaccino, quindi ora è il mio turno. Mio fratello Massimiliano lo ha già fatto e farà presto il secondo richiamo, dunque ora tocca a me.

Lo chef che si divide tra il lavoro a Lucca e in America, ha proseguito poi spiegando come prosegue la campagna vaccinale negli USA dove anche Elisabetta Canalis ha ricevuto la prima dose di vaccino.

Qui in America le vaccinazioni vanno avanti. E menomale. Si cerca di combattere il virus nel minor tempo possibile. Vanno veloci. Solo stamani avevano 50 persone in attesa. Sono velocissimi: ti fanno firmare alcuni fogli, entri, esci ed aspetti 15 minuti dopo il vaccino per esser sicuro di non avere effetti collaterali. Sono molto organizzati e sono molto contento.

Ovviamente, ancora non è del tutto fuori pericolo, ma il percorso è senz’altro in discesa: “Mi ci vorranno un paio di settimane per immunizzarmi, teniamo sempre mascherine, certo, ma il vaccino va fatto. Non si sa quanto durerà, ma sono felice perché sono riuscito a farlo in tempi brevi”.