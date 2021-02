Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid-19: “Potrò riabbracciare mia mamma”

Entusiasmo a non finire per Elisabetta Canalis, l'ex velina ha ricevuto il vaccino a Los Angeles, ora potrà finalmente tornare in Italia

Le prime dosi di vaccino sono arrivate anche tra i vip, la prima showgirl italiana vaccinata è Elisabetta Canalis. La donna però non vive in Italia e, le leggi americane sono diverse. Da Los Angeles arrivano le prime foto.

Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram il momento della vaccinazione. Mascherina e t-shirt bianca per il richiamo della prima dose. Con lei anche il marito medico Bryan Perri. L’ex velina scrive:

Sono grata a questo paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. La prossima settimana potrò finalmente riabbracciare mia madre, che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento. Finalmente questo giorno è arrivato. Non solo il vaccino, ma anche il richiamo è stato fatto.

L’ex migliore amica di Maddalena Corvaglia non fa ritorno in Italia ormai da mesi. La paura del Covid-19 e i vari spostamenti hanno impedito alla donna di poter ricongiungersi con la famiglia in Sardegna.

Le polemiche per la dose di vaccino somministrata non sono di certo mancate, tuttavia, le leggi americane sono diverse e con loro anche il piano di vaccinazione, per cui la donna ha potuto vaccinarsi senza per forza essere parte di una categoria fragile.

In Italia il piano di vaccinazione continua, tuttavia, siamo ancora agli inizi. A sottoporsi al vaccino sono ancora i sanitari e le categorie fragili. Si partirà poi con gli over 80 e così a seguire. Ci saranno poi gli insegnanti e chi lavora al pubblico.