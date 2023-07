Damiano David e Giorgia Soleri avevano preparato un messaggio per annunciare la fine della storia: lei pubblica la bozza

La fine della storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è stato senza ombra di dubbio uno degli argomenti più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito alla pubblicazione di un video che ha immortalato il frontman dei Maneskin baciare una ragazza, Damiano David è stato costretto ad annunciare la fine della storia con Giorgia Soleri.

Queste sono state le parole con cui il rocker ha comunicato la notizia della fine della storia d’amore con Giorgia Soleri:

A distanza di un mese da quanto successo, l’ex fidanzata di Damiano David ha rivelato che lei e il frontman dei Maneskin erano d’accordo ad annunciare sulle loro rispettive pagine social la fine della relazione. Nel corso delle ultime ore l’influencer ha anche condiviso la bozza del messaggio che avrebbe dovuto annunciare la notizia.

Sotto richiesta di un follower, Giorgia Soleri ha pubblicato la bozza con cui avrebbe dovuto annunciare la fine della storia con il frontman dei Maneskin:

Ciao a tutti. Volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima pertanto vi chiediamo di avere rispetto per noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo delicato momento. Grazie per la comprensione, Giorgia e Damiano.

Ma non è finita qui. Successivamente Giorgia Soleri ha detto la sua in merito alla fine della storia con Damiano David rivolgendo anche alcune critiche a Temptation Island. Queste sono state le sue parole:

Mi disturba la morbosità che sembrano avere alcune persone nei confronti delle dinamiche altrui, ad esempio: Temptation Island. Io non l’ho mai visto, ma qualche giorno fa, facendo zapping in hotel, sono capitata su una replica e mi ha messo fortemente a disagio. Cosa c’è di interessante nel vedere come si comportano coppie miste in difficoltà? Nel loro dolore? Nella loro rabbia? Mi incuriosisce sinceramente. Mi rende felice vedere persone che si amano nel momento in cui si amano. Il resto mi fa sentire in opportune fuori luogo (a meno che non sia un’amica a confidarsi).