Damiano David esce allo scoperto e svela chi è la sua fidanzata

Brutte notizie per tutte le fan dei Maneskin e in particolar modo di Damiano David. Il frontman della rock band, infatti, in questi ultimi giorni si è ritrovato al centro del gossip. Sembra che il cantante abbia deciso di rendere pubblica la sua relazione. Ecco chi è la fortunata che ha conquistato il cuore del giovane cantante.

Con uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram, il leader dei Maneskin, Damiano David, ha voluto rendere pubblica la sua relazione. Lei è Giorgia Soleri e da 4 anni occupa un posto speciale nel cuore della giovane rock star. Tale notizia, purtroppo, non sarà piaciuta alle numerose fan di Damiano.

Giorgia Sileri, chi è la fidanzata di Damiano David

Della fidanzata del cantante non si sa molto. Sappiamo che si chiama Giorgia Soleri e che è legata a Damiano David da 4 anni. Sul web sembra essere molto conosciuta. Infatti, sbirciano il suo profilo Instagram, possiamo notare che Giorgia ha più di cento mila followers.

Di professione modella e influencer, sembra proprio che Giorgia Soleri abbia fatto centro nel cuore della rock star. Lo scatto pubblicato da Damiano è stato poi condiviso dalla 25enne sulla sua pagina ed ha fatto immediatamente partire il gossip sulla coppia.

La notizia del fidanzamento di Damiano David ha senza dubbio scosso le sue moltissime fan. Infatti, in tutte le interviste rilasciate la giovane rock star non aveva mai fatto cenno alla sua vita sentimentale. Proprio per questo molte sono state le voci circolanti sul cantante.

Con questa notizia si smentisce, ad esempio, il gossip riguardo la sua presunta omosessualità. Così come quello che vedeva Damiano in una relazione con la collega Victoria De Angelis, la bassista del gruppo. Dopo la circolazione di queste voci i due non hanno mai voluto rispondere a domande riguardo la loro vita privata. Oggi, però, il post condiviso dal cantante ha smentito ogni voce circolante su di lui.