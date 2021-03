Damiano David, il sogno da bambino del frontman dei Maneskin

Damiano David è il frontman della rock band vincitrice nella 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, i Maneskin. La band ha vinto il Festival della canzone italiana con il brano Zitti e buoni. Dopo la vittoria il successo del gruppo sta aumentano enormemente. Nel frattempo, spunta sul web un tema scritto dal leader del gruppo riguardo uno dei suoi sogni più grandi sin da quando era bambino.

Damiano David è il personaggio dei Maneskin che sta attirando maggiormente l’attenzione del pubblico. Dopo le foto apparse sul web che ritraggono un Damiano più giovane, in cui è completamente diverso da come siamo abituati a vederlo oggi, ecco che spunta un tema scritto da lui quando era bambino e che sta spopolando sul web.

È questo quello che si legge nel tema del piccolo Damiano e che ha lasciato moltissimi fan increduli. Possiamo dire che il leader dei Maneskin aveva le idee ben chiare sin da bambino. È riuscito a realizzare il suo sogno, aggiudicandosi la vittoria del Festival di Sanremo oltre che il grande successo che la band ha avuto sin dall’inizio della comparsa nel panorama musicale.

Dopo la vittoria nella 71esima edizione del Festival della canzone italiana, Damiano David è scoppiato in lacrime. Tramite i social, lui e gli altri membri della band hanno ringraziato tutti coloro che hanno deciso di sostenere il gruppo rock. Queste sono state le loro parole:

Non ci siamo mai sentiti soli, abbiamo sentito il vostro supporto ogni secondo. Questo è solo l’inizio, da domani saranno disponibili i biglietti per i nostri primi palazzetti e non vediamo l’ora di vedervi in transenna, dal posto dove stiamo meglio al mondo, sul palco.