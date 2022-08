Damiano dei Maneskin e Giorgia sono diventati genitori, non di un bambino ma di uno splendido gatto adottato nell’Oasi felina di Pianoro, nel bolognese.

Sulla pagina Facebook dell’Oasi leggiamo la triste storia di questo micio maltrattato e in gravi condizioni che senza l’aiuto dei volontari difficilmente sarebbe sopravvissuto. Il nome del meraviglioso gattino era Mattia e in passato non ha mai avuto una famiglia che si prendesse cura di lui come meritava.

A spiegare la sua storia che ha commosso Damiano e Giorgia è proprio la struttura in cui il piccolo viveva. Quest’ultima infatti, ha spiegato: “Il palato del gatto è fratturato da un colpo violento e che non gli consentiva di nutrirsi e di respirare bene. Dolori alla colonna vertebrale (segni di altre violenze). Pelo strappato e ferite in più punti che indicano che è stato tenuto a lungo incatenato e alcuni problemi ai suoi meravigliosi occhi di colore diverso l’uno dall’altro”.

Parole che hanno toccato il cuore di centinaia di persone compresi Giulia e Damiano che, senza pensarci due volte hanno allargato la loro famiglia. Un nuovo arrivo inaspettato che ha conquistato fin da subito i milioni di fan dell’amata coppia.

Damiano dei Maneskin e Giorgia adottano un gatto

Dopo aver letto della sua travagliata esistenza ecco che qualcuno ha chiamato l’Oasi per l’adozione, e i volontari che hanno curato Mattia e seguito la procedura di affido raccontano: “Con loro è iniziato un lungo dialogo: volevano essere sempre informati sulle condizioni di Mattia e ci chiedevano sempre aggiornamenti”

“Appena saputo che le condizioni di Mattia sono migliorate abbiamo fissato il giorno del nostro incontro e qualche giorno fa, senza nessun annuncio e nessun clamore, abbiamo ricevuto la visita di due ragazzi splendidi, umili e semplici. […] Poi quando finalmente hanno conosciuto Mattia… è stato amore a prima vista”.

Damiano e Giorgia subito dopo l’adozione hanno presentato il piccolo all’interno dei propri profili social affermando: “Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria”

“Mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani”.

Una divertente presentazione che nasconde tutto l’amore che i due fidanzati provano per gli animali; hanno infatti già due gatti, Legolas e Bidet. Il nome dell’ultimo arrivato invece è diventato Ziggy Sturdust, in onore del personaggio di David Bowie: anche il gatto ha infatti gli occhi di colori diversi.