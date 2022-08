Damiano David, famoso e amato frontman dei Maneskin di recente ha voluto sottolineare il suo grandissimo amore nei confronti della sua dolce metà Giorgia Soleri. La famosa coppia per diversi anni ha cercato di tenere lontano dai social e dal gossip il sentimento che li unica, proseguendo la loro carriera e il loro lavoro da solitari.

Insieme dal 2017 la loro storia è stata resa nota solo nel 2021, ma sul primo incontro c’è il massimo riserbo. Giorgia però si è raccontata durante una lunga intervista al Corriere; la ragazza si è aperta sulla sua vita, dal divorzio dei genitori.

La giovane influencer infatti, aveva raccontato un tratto importante della sua vita privata: “I miei si sono separati che avevo quattro anni. E si sono separati male: mio padre aveva dei problemi (che poi ha risolto), mia madre ha chiesto l’affido esclusivo. Io nel mezzo”.

“Cresciuta senza vedere mio padre per anni, mi ero quasi rassegnata quando, qualche settimana fa, lui si è presentato a sorpresa alla presentazione del mio libro. Non credo che si debba parlare di perdono ma di comprensione. I genitori non sono supereroi ma persone normali, che sbagliano, che soffrono, che hanno diritto a essere capiti come uomini e donne” aveva terminato Giulia.

Di recente Damiano ha scritto una bellissima dedica nei confronti della sua fidanzata Giorgia Soleri, lasciando tutti i suoi fan senza parole. Milioni di utenti social infatti, si sono emozionati e commossi davanti alle parole del cantante che, ha sottolineato il suo grande amore nei confronti della sua dolce metà.

Damiano dei Maneskin, la dedica romantica a Giorgia Soleri

La coppia insieme ormai da diversi anni ha cercato sempre di tenere privata la loro storia d’amore, lasciandola lontana dai loro impegni lavorativi. Per un lungo periodo entrambi ci sono riusciti ma nel 2021 quest’ultimi hanno poi ufficializzato e vissuto il loro amore alla luce del sole.

Un amore profondo, importante e indissolubile che li unisce da tantissimi anni. Proprio per questo motivo, Damiano di recente ha deciso di dedicare alcune importanti parole alla sua dolce metà lasciando tutti i suoi fan visibilmente commossi.

Giorgia nel corso degli ultimi anni ha dovuto affrontare un periodo nero a seguito di alcuni problemi di salute ma ora, nella sua vita sembra essere tornato il sereno. Accanto a lei ancora una volta c’è il suo amato Damiano che non l’ha mai lasciata sola e che fino alla fine le ha donato coraggio e immenso amore.

Quest’ultimo all’interno del proprio profilo Instagram ha caricato una loro foto insieme in cui si mostrano sorridenti e più innamorati che mai. Lui le ha dedicato su Instagram una frase meravigliosa che racchiude tutto il suo sentimento: “Tu sei il meglio del meglio”. Se non è amore questo.