Damiano David, incidente sul palco per il cantante dei Maneskin: cosa è successo

In questi ultimi giorni Damiano David, frontman del Maneskin, è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Il motivo? Il cantante di una delle rockband più famose al mondo si è reso protagonista di un incidente avvenuto sul palco del Festival di Lollapalooza. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo la vita dei Maneskin è cambiata completamente. La band, infatti, è diventata tra le più importanti al mondo e il suo successo continua ad aumentare di giorno in giorno. In queste ultime ore Damiano David, il frontman della band, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha preoccupato non poco i fan.

In seguito alla partecipazione al Festival di Lollapalooza, una delle manifestazioni più importanti al mondo, Damiano si è reso vittima di un incidente in cui si è fatto male al braccio. Nonostante la brutta disavventura di cui si è reso protagonista, non è successo nulla di grave.

Dopo l’incidente, infatti, il frontman dei Maneskin è tornato sul palco con quella grinta che da sempre lo contraddistingue. Una fasciatura al braccio e un po’ di ghiaccio hanno fatto sì che il cantante potesse continuare ad esibirsi in uno dei Festival musicali più importanti al mondo.

La band ha deciso di condividere gli scatti dell’infortunio di Damiano sui social. Inutile dire che, in seguito alla condivisione di queste immagini, i fan della rockband hanno espresso tutta la loro preoccupazione nei confronti del cantante. Come già anticipato, però, non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Il sorriso di Damiano negli scatti in questione, infatti, mostrano che non è successo nulla di grave e che si è trattato solo di un piccolo inconveniente. Tempo qualche giorno e Damiano David avrà risolto questo problema che presto sarà solamente un lontano ricordo. Dunque niente paura per i fan dei Maneskin che possono dormire sonni tranquilli.