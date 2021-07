Damiano David dei Maneskin ormai è un personaggio di fama internazionale. Famoso tra il pubblico giovanile in Italia, dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni, è ormai diventato celebre il tutto il mondo.

Fonte: web

I Maneskin stanno vivendo un momento d’oro. Dopo il trionfo allo scorso Festival di Sanremo è arrivata la vittoria anche all’Eurovision che li ha lanciati nel panorama mondiale. Inutile dire che il frontman Damiano sta diventando ormai l’idolo dei fan più giovani. Damiano ha conquistato milioni di persone con il suo stile eccentrico, ma come ha recentemente dichiarato non è esente da critiche purtroppo.

Fonte: web

Uno stile spesso criticato. Damiano, attraverso delle Insta Stories ha raccontato un episodio di discriminazione che lo ha visto purtroppo protagonista a causa dei suoi look: “Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura”- dice come prima cosa, poi prosegue con il suo dettagliato racconto.

“Ero a Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top e un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole: ‘Guarda come caz** è vestito questo’. Al che io gli ho dato uno sguardo sicuramente non simpatico e i due si sono permessi anche di alzare la voce”. Sicuramente il frontman dei Maneskin non ha intenzione di cambiare look e modo di essere solo per i giudizi delle persone.

“Spero che le mogli di questi poliziotti o i loro figli siano nostri fan, spero che mi vedano perché voglio che si sappia che più noi, parlo a nome dei miei compagni, riceveremo questi commenti più aumenterà il trucco sulle nostre facce, lo smalto sulle nostre mani e più i nostri vestiti saranno stretti ed effeminati per come intendete voi” – ha continuato.

Insomma Damiano non è uno che si arrende dinnanzi ai stereotipi. Tra l’altro lo avete mai visto in versione acqua e sapone? Eccone una foto.