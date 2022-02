Damiano dei Maneskin, che trasformazione: da ragazzo acqua e sapone a rocker

I Maneskin sono il fenomeno musicale del momento. In soli 11 mesi dal trionfo al Festival di Sanremo, hanno scalato le vette di tutte le classifiche mondiali conquistando anche gli Stati Uniti dove sono diventati delle vere e proprie star.

Il gruppo di giovanissimi ieri è risalito sul palco dell’Ariston per ricantare il brano che li ha portati alla gloria lo scorso anno. Accolti da un Amadeus molto felice di ritrovarli sul palco del Festival.

A incuriosire il pubblico e a far impazzire centinaia di ragazzine è soprattutto il frontman della band, Damiano David, che vanta dei look esuberanti da vero e proprio rocker maledetto e tenebroso.

Il giovane però prima di diventare un rockettaro con tanto di trucco, vestiti in pelle e look sopra le righe, era un ragazzo acqua e sapone che amava presentarsi in tutta la sua semplicità. Confrontando le foto di prima rispetto a quelle di oggi il cambiamento è abissale.

Damiano dei Maneskin ai tempi del liceo

Damiano dei Maneskin quando era ancora al liceo da adolescente portava sempre i capelli lunghi ma molto ordinati e indossava spesso jeans e camicie.

Oggi invece il frontman della band indossa completi leopardati, pellicce, camicie floreali, pantaloni di pelle, calze a rete e completa il tutto con smalto nero sulle mani, gioielli vistosi, scarpe con il tacco e make-up particolarmente marcato sugli occhi.

Un look che non fa altro che accrescere il suo fascino trasformandolo nel classico ragazzo bello e dannato. Nonostante lo stile e il look eccentrico Damiano resta un ragazzo molto semplice al di fuori del palco così come gli altri componenti della band, pronti a far parlare le loro canzoni invece che il loro modo di apparire.