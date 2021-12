Sempre più crescente l’hype per la 72esima edizione del Festiva della canzone italiana. A condurre la kermesse canora pi+ famosa del paese, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Amadeus. Ma chi lo affiancherà sul palco del teatro Ariston dal primo al 5 di febbraio. Alcune indiscrezioni parlano di Elisa Isoardi, altre vedono anche Alessia Marcuzzi, Tommaso Paradiso e Fiorello come papabili co-conduttori. Si attendono conferme a riguardo.

Come ogni dicembre, inizia a prendere forma il Festival di Sanremo che andrà in onda a febbraio. Tra alti e bassi, la kermesse canora ha da sempre un grande seguito e, negli ultimi anni, il successo è tornato alle stelle. Merito senza dubbio di Amadeus, che è riuscito a dare una rinfrescata non da poco.

L’anno scorso hanno trionfato i Maneskin, che poi sono partiti alla conquista letteralmente del mondo intero. Grande attesa anche per i Big in gara quest’anno, annunciati qualche giorno fa e presentati proprio ieri sera.

Ma ora ci si chiede chi ci sarà ad affiancare Amadeus alla conduzione del Festival.

Alcuni giorni fa, il settimanale Vero aveva lanciato una bomba proprio su questo argomento. Il giornale ha parlato di una figura femminile di rilievo e si è fatto il nome di Elisa Isoardi. Per la presentatrice ed ex compagna di Matteo Salvini sarebbe la prima volta sul palcoscenico dell’Ariston.

Chi ci sarà con Amadeus?

Pochi giorni e anche Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato degli scoop a riguardo.

Stando a quanto riporta il giornale, uno degli ospiti di punta del Festival sarà Tommaso Paradiso. Il cantante, ex front man dei The Giornalisti, farebbe tappa fissa in ogni serata del Festival. Un po’ come è stato per Achille Lauro l’anno scorso e per Tiziano Ferro l’anno precedente.

E Fiorello? Ci sarà? Questa la domanda che in tanti si sono posti. Amadeus in una recente intervista aveva detto che, naturalmente, gli farebbe molto piacere averlo al suo fianco. Nelle ultime ore si è diffusa la vice che il cantante siciliano pare abbia accettato la proposta della Rai e viceversa.

Ricapitolando, ci si aspetta un Festival con Amadeus, Elisa Isoardi, Alessia Marcuzzi, Tommaso Paradiso, Fiorello e chissà chi altro.