Dana Saber svela: “Quattro vipponi hanno il cellulare in casa”. Ecco chi

Dana Saber è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. La modella marocchina è rimasta poco meno di un mese nella casa ma tanto è bastato per farsi nemici quasi tutti i concorrenti. Infatti in molti hanno immaginato che il Grande Fratello l’avesse messa nella casa solo per creare scompiglio.

Fatto sta che da quando è uscita non la stiamo più vedendo nemmeno in studio e sta continuando ad attaccare i concorrenti del programma. Durante una recente diretta Instagram ha dichiarato di sapere con certezza che alcuni concorrenti hanno dei cellulari in casa svelandone anche i nomi. I quattro incriminati sarebbero: Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi.

“Quando sono entrata Patrizia mi ha detto: ‘Io sono sempre stanca’. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più bella, con pure il telefono. Wilma lo stesso, Antonino anche, così come Milena. Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente” – ha detto la modella ai suoi fan.

Un sospetto che molti alimentano ma in realtà ciò di cui parla Dana altro non sono che dei citofoni interni che collegavano la suite interna con la sala regia.

Un percorso che forse Dana si aspettava essere più lungo ed infatti già in precedenza la modella si era scagliata contro il programma scrivendo un lungo post sui social.