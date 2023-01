GF Vip, Patrizia Rossetti parla dopo l’uscita dalla casa: le sue parole

Patrizia Rossetti è stata senza senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante una delle ultime puntate del programma andate in onda, la regina delle televendite ha confessato ad Alfonso Signorini la sua intenzione di abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia.

A qualche giorno dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti è tornata sui social dove ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita e sostenuta. Inoltre, l’ex gieffina ha voluto dedicare delle dolci parole alla sua amica del cuore Emanuela Folliero. Questo è quanto scritto da Patrizia riguardo la sua esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia:

Ciao a tutti, questi attimi li dedico a voi che mi avete supportata dal giorno uno. Mi avete dato piccole soddisfazioni ad ogni puntata votandomi e salvandomi sempre. Vi ringrazio tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando ed i pensieri che sto ricevendo. Ve ne sono tanto grata. Il vostro affetto è importante per me. Vi amo.

Non è poi mancata una speciale dedica all’amica del cuore Emanuela Folliero, alla quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto dedicare delle dolci parole. Questo è quanto scritto da Patrizia Rossetti sulla sua pagina Instagram:

L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente. Grazie ancora a tutti, la vostra Patrizia.

GF Vip, la confessione di Patrizia Rossetti sul suo ex marito

Come già anticipato, Patrizia Rossetti è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. La regina delle televendite si è messa subito in gioco, mettendosi a nudo e raccontando, nella casa, anche alcuni aspetti del suo privato. Tra i tanti, non è passata inosservata la confessione fatta sul suo ex marito sulla quale Patrizia ha dichiarato: